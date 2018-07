Federação define hoje local e horário das partidas decisivas

A Federação Paulista de Futebol divulga hoje o local e o horário das duas partidas entre Santos e Santo André. A tendência é que a decisão do Estadual seja disputada nos próximos dois domingos, às 16 horas. O time do ABC tem o mando do primeiro jogo e o da Baixada, do segundo.

As duas diretorias haviam acertado realizar os dois jogos no Pacaembu, mas o Santos cogitou levar a partida de 2 de maio para o Morumbi. O técnico santista, Dorival Júnior, gostaria de levar a final para a Vila Belmiro, mas não deve convencer a diretoria.

Por ser dono da melhor campanha, o time da Vila levará a taça caso ocorra igualdade em pontos e saldo de gols ao final das duas partidas.

O Santos obteve 17 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 21 jogos ? 67 gols a favor e 26 contra. O Santo André conseguiu 12 vitórias, 4 empates e perdeu 5 vezes ? 48 gols pró e 30 contra.

É provável que a FPF também divulgue esta tarde o nome do árbitro que dirigida o jogo do próximo domingo, bem como de seus auxiliares.