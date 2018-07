Federação Francesa renova contrato para vestir Nike até 2025

A França foi vestida pela Adidas durante quatro décadas, de 1972 até 2010, e utilizava os uniformes da empresa alemã quando ganhou a Copa do Mundo de 1998. O vínculo foi rompido em 2011, quando a Nike apresentou uma proposta para pagar 41 milhões de euros ao ano por um contrato de sete anos, que vencia em 2018.

De acordo com a FFF, uma consulta pública foi lançada em novembro e a Nike acabou sendo escolhida por mostrar uma oferta específica dedicada ao futebol amador, sem detalhar os termos desse acordo.

"Tenho o prazer de continuar esta colaboração com a Nike. Este novo contrato marca o compromisso do fornecedor com as nossas seleções, o futebol amador e a federação. Também marca o valor do nosso futebol e premia um trabalho coletivo notável", comentou Noël Le Graët, presidente da FFF.