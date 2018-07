Federação gaúcha confirma decisão do Estadual no Centenário, em Caxias do Sul

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta terça-feira, no seu site oficial, o estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), como palco da segunda partida da final do campeonato estadual entre Novo Hamburgo e Internacional, neste domingo, às 16 horas.

De acordo com a nota da FGF, a decisão foi tomada pelo presidente da entidade, Francisco Novelletto Neto, por não terem sido apresentados documentos de órgãos de segurança para a realização do duelo no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), como era pretendido pela equipe local.

O clube interiorano deveria deixar o estádio onde manda os seus jogos em condições de receber 10 mil torcedores. Hoje, o local tem capacidade para 5,5 mil pessoas. Para aumentar o número de lugares, foram instaladas arquibancadas móveis. No entanto, o Corpo de Bombeiros não liberou o campo para a decisão do Campeonato Gaúcho.

O elenco do Novo Hamburgo se reapresentou nesta terça-feira, após a folga na segunda, feriado do Dia do Trabalhador, e treinou no período da tarde. Os atletas que atuaram no primeiro jogo da decisão contra o Internacional, em Porto Alegre, fizeram um trabalho regenerativo sob o comando do preparador físico Rafael Dias.

"Utilizamos esse primeiro dia de reapresentação para a recuperação dos atletas, devido ao desgaste nas partidas finais", explicou o integrante da comissão técnica do Novo Hamburgo ao site oficial do clube.

Os demais jogadores participaram de um treinamento coletivo no gramado principal do estádio do Vale. A atividade foi comandada pelo técnico Beto Campos. O grupo retomará os treinamentos na manhã desta quarta-feira.