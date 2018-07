Federação investiga uniforme polêmico de ciclistas colombianas

A polêmica faixa transversal cor de pele no macacão da equipe de ciclismo IDRD-Bogota Humana-San Mateo-Solgar ainda deve render controvérsia. Após a divulgação do uniforme, antes da Volta da Toscana, que possui vários patrocinadores e cores e uma faixa na altura do ventre que dá a entender que as esportistas estão seminuas, o presidente da UCI (União Ciclística Internacional), Brian Cookson, disse que o caso será investigado.

"Para as pessoas que levantaram a questão do uniforme de certas mulheres, estamos investigando o caso. Isso é inaceitável por qualquer padrão de decência", disse o mandatário por meio de seu Twitter. Nas redes sociais, houve reclamação também do mau gosto na cor dos uniformes.

Em defesa das atletas, a Liga de Ciclismo de Bogotá também se manifestou e lastimou a exposição negativa atribuída às ciclistas Ana Cristina Sanabria, Angie Rojas, Argenis Orozco, Laura Lozano, Lina Dueñas e Luz Adriana Tovar. "A Liga lamenta a controvérsia gerada pelo uniforme de ciclismo das damas que participaram do Giro de Toscana, na Itália, e também lamenta o desrespeito e a zombaria a que nossas mulheres esportistas foram expostas na imprensa internacional", disse por meio de nota oficial.

De acordo com os representantes locais, as ciclistas colombianas utilizam esse mesmo macacão há nove meses. "Este uniforme foi criado pela atleta Angie Rojas, sem malícia, sem intenção alguma de insinuar e muito menos utilizar a mulher para sua divulgação ou para que ela seja um instrumento para vender o produto dos patrocinadores da equipe" afirmou. A IDRD, que é uma associação estatal que apoia vários esportes olímpicos na Colômbia, também demonstrou seu apoio às atletas e vai continuar patrocinando a equipe de jovens em "competências nacionais e internacionais".