Federação já cogita fazer as semifinais no Morumbi

A reaproximação do São Paulo com quem manda no futebol nacional pode dar frutos ainda neste Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol cogita a possibilidade de utilizar o Morumbi como palco dos jogos das semifinais. O Corinthians, maior opositor à ideia de jogar no Morumbi e artífice da debandada dos outros dois grandes do estádio, já foi sondado pelo presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, segundo cartolas corintianos. E a recepção não foi amistosa.

O presidente Mário Gobbi foi categórico e disse "não". Ele mantém a posição de seu antecessor, Andrés Sanches, de mandar seus jogos apenas no Pacaembu. A sondagem da FPF chegou a diretores do Corinthians, que levaram a notícia a Gobbi às vésperas do clássico de domingo passado contra o Palmeiras.

A Federação ainda não se manifestou sobre os jogos das fases finais, mas ela é quem detém os mandos de todas as partidas e, em tese, pode escolher onde os jogos serão realizados sem consultar os clubes envolvidos.

Quem conversou com Gobbi a respeito do assunto disse que o presidente corintiano até ameaçou romper com a Federação.

Por de trás dessa sondagem, segundo cartolas corintianos, estaria o interesse da Federação de agora agradar ao São Paulo, que se aproximou de Marco Polo Del Nero com a ascensão de José Maria Marin à CBF.

O São Paulo afirma não ter feito nenhum pedido expresso à FPF, mas gosta da possibilidade.

"Não partiu do São Paulo essa possibilidade, mas é óbvio que o São Paulo não tem nada contra. Temos o melhor estádio da cidade", falou o vice de futebol João Paulo Jesus Lopes.

