Federação proíbe Gaviões e Mancha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou o ingresso nos estádios de torcedores vestidos com uniformes das torcidas organizadas Mancha Alviverde e Gaviões da Fiel "até que sejam apurados os fatos e os responsáveis punidos nos termos da legislação em vigor (Estatuto do Torcedor)", segundo resolução da presidência .

A medida, que se aplica apenas a partidas de competições organizadas pela FPF, foi tomada após a morte, no domingo à noite, do torcedor palmeirense André Alves Lezo, alvejado na cabeça por um tiro em confronto que envolveu mais de 500 pessoas na avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó.

Outro torcedor, identificado apenas como Vinícius "Zulu", permanecia em estado "gravíssimo" até o fechamento desta edição, segundo informou a assessoria de imprensa da unidade da Pompeia do Hospital São Camilo. O hospital não foi autorizado pela família a divulgar seu nome completo. Trata-se de um torcedor palmeirense de 19 anos, que também levou um tiro. Segundo o chefe da equipe médica encarregada do caso, Zulu estava clinicamente vivo.

A medida da FPF foi uma resposta à solicitação encaminhada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

André Guerra, presidente da Mancha, não quis comentar a respeito do veto. "Ontem já enterramos um (Lezo, veja matéria abaixo) e hoje temos mais dois amigos que estão mal. Não tenho condições de me pronunciar agora."

O outro torcedor citado por Guerra é Gabriel Carlos, de 23 anos, que levou um tiro na bacia e foi levado para o Hospital do Mandaqui, na zona norte. Seu estado de saúde era estável ontem à noite. Oswaldo Pereira da Silva, de 27 anos, atingido na cabeça com uma barra de ferro, teve traumatismo craniano, fratura nas mãos e na coxa. Ele foi transferido no domingo para o Hospital Cruz Azul, na zona sul. Segundo os médicos, ele está consciente e passa bem.

De olho. A Polícia Militar (PM) alega que monitora as redes sociais e o Twitter, meios utilizados pelos integrantes das facções para agendar a briga, mas salienta que há limites para a execução. "Esse trabalho não é executado com uma pormenorização robótica. É um monitoramento humano executado pela área de inteligência da Polícia Militar", diz o major Marcel Lacerda Soffner, assessor de imprensa da corporação.

Soffner diz que as principais vias de acesso ao estádio do Pacaembu são monitoradas. Embora a Avenida Inajar de Souza seja uma delas, apenas uma viatura que passou pelo local identificou a iminência do conflito. "Várias viaturas estavam circulando por toda a capital", diz Soffner.

A Procuradoria-Geral de Justiça designou os promotores Sérgio de Assis e Manoel Torralbo Gimenez Junior para acompanhar o inquérito policial que apura a morte de Lezo. Alegando que acabaram de assumir o caso, ambos se recusam a comentá-lo.