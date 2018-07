Federação quer laudo de estádios com 45 dias de antecedência

Neste ano, antes do início do torneio, nove estádios foram vetados pelo Ministério Público e alguns clubes tiveram de atuar em outras cidades. Mas o dirigente garante que todas as medidas foram tomadas agora. "Nós estamos exigindo que os clubes apresentem o laudo do estádio 45 dias antes do início da competição", disse, lembrando que o atraso não será perdoado. "Se enviarem o laudo com um dia de atraso, o estádio não será liberado."

Os laudos são feitos a partir de vistorias da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e de engenheiro credenciado. Outra discussão é sobre o local das partidas. Os clubes têm liberdade para escolher onde vai ser o jogo. "Se um clube entender que pode jogar em um estádio maior, tudo bem. Só não pode ter inversão de mando", afirmou Del Nero. Já para os clássicos do Paulistão envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o mando é da FPF, que decidirá o local.