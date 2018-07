Federação confirma doping de Efimova, que pode ser banida

Mais um caso de doping manchou o esporte russo e ampliou o escândalo que já vem desde o ano passado no país. Medalhista de bronze na Olimpíada de Londres, a nadadora Yulia Efimova foi flagrada no exame antidoping pelo uso de uma substância proibida. É a segunda vez que isso ocorre em sua carreira e, até por ser reincidente, ela pode ser banida pelo resto da vida de competições oficiais.

A Federação Russa de Natação confirmou nesta quinta-feira que recebeu documentos da Federação Internacional de Natação (Fina) informando sobre o doping de Efimova. Em um breve comunicado, a entidade local revelou que a atleta foi suspensa "em conexão com uma possível brecha nas leis antidoping". Nem a Fina nem a federação russa confirmaram os rumores de que Efimova também foi flagrada pelo uso de Meldonium, conhecido como Mildronato, substância bastante utilizada por atletas do leste europeu que passou a ser proibida este ano. Entre as atletas punidas desde então, está a tenista Maria Sharapova.

Efimova tem só 23 anos e, em Kazan, no ano passado, ganhou o Mundial de Natação nos 100m peito. Ela também venceu os 50m e os 200m peito em Barcelona, em 2013, e a prova mais curta em Roma, em 2009. No total, tem 10 medalhas em Mundiais, sendo nove em provas individuais no estilo peito e uma no 4x100m medley. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, foi medalhista de bronze nos 200m.

Em 2013, foi flagrada no exame antidoping pela primeira vez e suspensa por um ano e meio pelo uso de um esteroide anabolizante. A russa voltou às competições em fevereiro de 2015 e desde então vem brilhando nas provas de 100m peito. Atualmente, lidera o ranking mundial nos 100m e é segunda nos 200m.