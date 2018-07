Federações internacionais de luta e tae kwon do deixam a SportAcoord

O presidente da FILA, Nenad Lalovic disse em comunicado, nesta segunda-feira, que a luta vai se abster de participar de atividades e competições organizadas pela SportAccord até que as relações com a Associação de Federações Olímpicas de Verão (ASOIF, na sigla em inglês) seja restabelecida.

Há três semanas, em Sochi (Rússia), na abertura da 14.ª Assembleia Geral da SportAcoord, o presidente Marcus Vizer fez duras críticas ao COI, acusando o órgão de ser pouco transparente. Ele ainda sugeriu que os Jogos Mundiais, evento de maior repercussão da SportAccord, se transformem em um concorrente dos Jogos Olímpicos, reunindo os Mundiais das modalidades olímpicas.

Vizer foi rapidamente taxado de "ditador", porque não expressava a opinião dos membros da entidade. No dia seguinte, ASOIF anunciou a suspensão as suas relações com a SportAccord. Desde então, as federações de boxe, canoagem, tiro com arco e tae kwon do, entre outras, se desfiliaram da entidade.

Para a SportAccord, as saídas mais duras são do boxe, da luta e do tae kwon do. Afinal, a ausência delas afasta boa parte do interesse pela segunda edição dos Jogos Mundiais de Combate, por enquanto o evento mais bem sucedido organizado pela entidade.

Afinal, a edição de 2017 dos Jogos Mundiais de Combate perdem três das cinco modalidades de combate olímpicas. Só esgrima e judô seguem filiadas à SportAcoord - Vizer também preside a Federação Internacional de Judô (IJF).

"É uma decisão difícil, em particular por nosso trabalho próximo à SportAccord nos últimos anos para dar novas oportunidades à luta", argumentou Lalovic. Nos Jogos Mundiais de Combate de 2013, as disputas da luta tiveram provas que não constam nos Jogos Olímpicos, como o pancrácio e grappling.