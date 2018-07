Federer dá show na estreia em Londres

Os amantes do tênis de alto nível tiveram ontem, em Londres, um dia de grande prazer: o suíço Federer simplesmente arrasou o espanhol David Ferrer por 2 a 0 (6 a 1 e 6 a 4), em sua estreia na Masters Cup, na O2 Arena, local especializado em concertos de rock. A vitória mostrou com clareza a diferença técnica entre os dois tenistas. Enquanto o suíço marcou cinco pontos em aces (inclusive o que fechou a partida), o espanhol não marcou nenhum. "Estou muito feliz pelo modo que pude jogar a primeira partida", comemorou o suíço.

Federer estava ansioso antes da partida, pois sua grande meta neste final de ano é vencer a competição que reúne os oito melhores do ano, para acabar com as críticas que vem recebendo.

De fato, a temporada 2010 foi uma das mais fracas de sua carreira, quando só conquistou quatro títulos, dos quais apenas um de Grand Slam - o Australian Open no início do ano. Número pequeno comparado aos últimos anos: ganhou 8 torneios em 2007, 12 em 2006 e 11 em 2005 e 2004.

Em Londres, Federer busca seu quinto título na Masters Cup e quem o viu em quadra ontem não dúvida de suas façanhas.

Murray vence. Ontem, antes da partida entre o escocês Andy Murray e o sueco Robin Soderling, os oito participantes do torneio homenagearam o espanhol Carlos Moyá, que se despediu das quadras aos 34 anos. "Hoje (ontem) damos adeus a Moyá. É um dia triste, pois perdemos um amigo no circuito e também um grande embaixador do esporte", disse um emocionado Nadal sobre o primeiro espanhol a ser o número 1 do mundo.

Logo após as homenagens, o escocês Murray bateu o sueco Soderling por 2 a 0 (6/2 e 6/4). "Acredito que só venci por ter jogado de forma inteligente", avaliou Murray, que foi recebido entusiasticamente pelos mais de 17 mil britânicos que lotavam as bancadas do O2 - um ambiente bem distinto do que encontra quando joga em Wimbledon. "A atmosfera na O2 é bem diferente, pois tem música e telas mostrando as jogadas."

Nadal em quadra. O espanhol Rafael Nadal faz sua estreia na competição hoje contra Andy Roddick. E diferentemente dos outros sete participantes do torneio (Andy Roddick, Roger Federer, Andy Murray, David Ferrer, Tomas Berdych, Novak Djokovic e Robin Soderling), o espanhol de 24 anos está correndo não só atrás do prêmio de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 2 milhões) a ser pago ao vencedor, mas também de um sonho pessoal: ser campeão do único torneio que ainda não conseguiu vencer. E isso depois de ter recebido todas as glórias no pó de Roland Garros, na grama sagrada de Wimbledon e ainda nos pisos rápidos do US Open.

As melhores participações de Nadal na Masters Cup foram em 2006 e 2007, quando chegou às semifinais. Na temporada passada, perdeu os três jogos que disputou - contra Soderling, Davydenko e Djokovic.

Mas o espanhol busca a recuperação. "Esse torneio tem os adversários mais difíceis na superfície mais difícil para mim (piso sintético), mas vou fazer de tudo para me sair bem", disse Nadal.