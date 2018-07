Federer e Murray na semifinal de Xangai Depois da final do Torneio de Wimbledon e da Olimpíada de Londres, Roger Federer e Andy Murray voltam a se enfrentar pelas semifinais do Masters de Xangai. A partida, que começa às 9 horas (de Brasília), é uma espécie de "desempate". No Grand Slam, a vitória foi do suíço. Nos Jogos, o escocês ganhou a medalha de ouro. Murray, em ascensão após vencer o primeiro Grand Slam da carreira (o US Open), derrotou o checo Radek Stepanek (4/6, 6/2 e 6/3) nas quartas, enquanto o número 1 venceu o croata Marin Cilic por 6/3 e 6/4.