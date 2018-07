Federer e Serena batem bola no Masp

Quem caminhava pela Avenida Paulista na manhã de ontem teve agradável surpresa no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Dois dos maiores tenistas do mundo, Roger Federer e Serena Williams, participaram de um bate-bola na presença de cerca de 30 crianças praticantes da modalidade no Instituto Patrícia Medrado, que integra o programa Clube Escola, e de quem passeava pela região.

Assobios, gritos de "linda" e até pedido de casamento foram ouvidos pela norte-americana durante a descontraída atividade, que durou 10 minutos. As crianças não tiveram a oportunidade de jogar com os tenistas. O único "sortudo" foi o secretário municipal de Esportes de São Paulo, Antonio Moreno Neto, que trocou algumas bolas com o suíço.

A empolgação e o deslumbre podiam ser vistos nos rostos dos jovens. E conquistar esse "brilho nos olhos" é a principal missão de Federer no Brasil. Ele tem como objetivo promover o tênis no País. "Acho ótimo jogar para crianças, inspirá-las. Especialmente com a Serena, que está pela primeira vez no Brasil", disse o suíço. "Inspirar as crianças é a razão para estarmos aqui."

Dona de 15 Grand Slams de simples, Serena está empolgada com a chance de colaborar para o crescimento do esporte. "É ótimo que a gente possa jogar para as crianças. Aqui também há boas jogadoras de tênis. Elas são muito jovens e tento inspirá-las o máximo que posso."

À noite, no Ibirapuera, Serena perdeu para Victoria Azarenka por 6/3 e 7/5 e Federer bateu Jo-Wilfried Tsonga por 7/6 (7/3) e 6/3.