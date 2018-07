Federer finalmente chega para jogar em solo brasileiro

SÃO PAULO - Roger Federer cumpriu uma extensa agenda de compromissos em São Paulo. Em todas as fotos, apesar do cansaço, o tenista suíço apresenta seu tradicional sorriso de canto de boca. Hoje, ele enfrenta Thomaz Bellucci no Ginásio do Ibirapuera, no primeiro dia do Gillette Federer Tour. A partida começa às 21h30. Antes, às 19h30, os irmãos Bryan, os gêmeos norte-americanos Bob e Mike, jogam contra a dupla mineira formada por Marcelo Melo e Bruno Soares.

Federer chegou na madrugada de ontem, proveniente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde passava alguns dias de férias com sua mulher e as duas filhas. Sem sua costumeira bandana, apareceu empurrando seu carrinho de bagagem e distribuiu autógrafos calmamente.

"Estou muito feliz por ter finalmente chegado ao Brasil!", escreveu o tenista em sua página no Facebook.

Depois de um breve descanso, o maior colecionador de títulos de Grand Slam da história (17), bateu uma bolinha no Ginásio Mauro Pinheiro, que é contíguo ao do Ibirapuera, com crianças carentes. A atividade foi gravada pela produção do programa Caldeirão do Huck.

Federer não concedeu entrevista, mas Thomaz Bellucci sim. O canhoto de Tietê se diz recuperado da bursite que o afastou do ATP Challenger Tour Finals. "Estou bem, treinando normalmente nesta semana, preparado para o jogo. É uma oportunidade incrível jogar contra o Federer aqui em casa e estou muito feliz de fazer parte desse jogo."