Federer leva 4º título em Indian Wells

O primeiro set, muito disputado, com 54 minutos de duração, parecia o prenúncio de um confronto longo. Mas o suíço Roger Federer não deu chance para o americano John Isner e resolveu a final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em apenas dois sets 7/6 (7/5) e 6/3, totalizando 1h21 de partida.

Com a vitória, o número 3 do mundo mostrou que, aos 30 anos, segue em grande forma. Tornou-se o tenista com maior número de títulos em Indian Wells, com quatro, e um total de 73 troféus na carreira. Dos últimos 41 jogos que disputou, venceu 39 - nesta temporada, conquistou os campeonatos de Roterdã, na Holanda, e Dubai, nos Emirados Árabes.

Na partida de ontem, Federer armou sua direita com precisão e potência frente a um Isner defensivo, mas irrepreensível no saque. Quando o placar marcava 3-2 para o suíço no primeiro set, uma forte chuva interrompeu o jogo por 10 minutos.

Com ambos dominando seu serviço, o tie-break foi inevitável. No game de desempate, Federer desperdiçou o 6/5 mandando uma esquerda na rede. Isner, então, salvou dois set points antes de Federer colocar a bola na linha de fundo. O suíço não desperdiçou a oportunidade e fechou o set.

O jogo prometia um segundo set igualmente disputado, mas o gigante americano de 2,06 metros tropeçou quando o placar marcava 3 a 3 e não conseguiu mais se reerguer. Com sete aces, Federer se mostrou implacável e tirou de Isner a chance de ganhar seu primeiro Masters 1000.

Duelo de beldades. No feminino, a bielo-russa Victoria Azarenka voltou a mostrar ontem por que lidera o ranking mundial, ao vencer com facilidade a russa Maria Sharapova, número 2 do mundo, com parciais de 6/2 e 6/3, e levar o título do torneio nos Estados Unidos. Azarenka está invicta no ano, com 23 vitórias e quatro títulos na temporada de 2012: além de Indian Wells, Sydney, Doha e Aberto da Austrália.

Ontem, a bielo-russa apresentou excelente aproveitamento no seu saque. No primeiro set, registrou 81% para vencer por 6/2, em 40 minutos. Já no segundo set, Azarenka abriu 3 a 0 com duas quebras, cedeu um ponto para a rival em seu serviço, mas manteve a tranquilidade para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 a 0. Agora, o histórico de confrontos entre a número 1 e a número 2 do mundo apresenta cinco vitórias para Azarenka e três para Sharapova.