Federer pode completar 300ª semana na ponta Roger Federer está a uma vitória de garantir a liderança do ranking mundial pela 300.ª semana. O suíço estreou no Masters de Xangai de forma tranquila, ao derrotar Yen-Hsun Lu, de Taiwan, por 6/3 e 7/5, e passar às oitavas de final. Hoje, encara o compatriota Stanislas Wawrinka. Ainda sob efeito das ameaças de morte que recebeu via internet, Federer foi à quadra central do Centro de Tênis Qi Zhong sob forte esquema de segurança. Novak Djokovic também estreou com vitória: 6/3 e 6/2 no búlgaro Grigor Dimitrov. Andy Murray ganhou por W.O. do alemão Florian Mayer.