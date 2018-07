Federer precisa de 3h34 para não repetir Nadal LONDRES - Por pouco Roger Federer não seguiu o mesmo caminho do espanhol Rafael Nadal e ficou fora do torneio de Wimbledon. O suíço, 3.º do mundo, precisou nesta sexta de 3h34 para bater o francês Julien Benneteau por 3 sets a 2, de virada: com parciais de 6/4, 7/6(3), 2/6, 7/6(6) e 6-1. "Foi um duelo duro", disse Federer. "Oh, meu Deus, foi brutal. Talvez, tenha tido alguma sorte. Mas lutei muito até o fim."