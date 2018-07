Federer vai ao Mercadão e agora quer ver Pelé Roger Federer fez, ontem, o típico programa paulistano no Mercado Municipal: degustar o famoso sanduíche de mortadela. O tenista chegou acompanhado do pai, Robert, e de seu segurança particular. A primeira parada foi em uma banca de frutas. Ele provou goiaba, manga, atemoia e caju - eleito seu favorito, Federer fez questão de provar o sanduíche de mortadela: "Muito bom, mas esse tipo de coisas temos na Suíça. As frutas são mais exóticas para mim". Entre os desejos do moço, durante sua passagem pelo Brasil, está o de quase todo atleta: "Quero muito conhecer Pelé", disse. Encontro que deve acontecer, domingo, na casa do Rei. / MARILIA NEUSTEIN