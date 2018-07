Feitosa não esconde que é linha-dura

Durante os pouco mais de 30 minutos de entrevista, Feitosa não fez a menor questão de parecer simpático. E ele deixou bem claro que aquela seriedade toda não era mera pose para os jornalistas, mas a principal característica de seu trabalho.

"A maioria das vezes que um clube obtém sucesso é com disciplina e comprometimento", disse o dirigente, que mostrou sua carta de intenções: "Não é preciso passar a mão na cabeça de ninguém. A função de gerente pode ter conversa diferenciada, já que uma linha de trabalho será realizada, mas todos são pais de família e sabem o que deve ser feito."

Feitosa vai fazer a ponte entre a diretoria e os jogadores. Ele será o responsável por manter a ordem no dia a dia e conversar com a diretoria sobre as necessidades do elenco.

O novo gerente não tem experiência nessa função, mas já trabalhou no Palmeiras, entre 2007 e 2010, como preparador físico, atividade que exerceu também em vários outros clubes. "Fiquei três anos e pouco aqui e tenho história. Mas esse é o meu maior desafio na carreira", falou o novo homem-forte do futebol palmeirense, que contou ter deixado a família no Paraná para se dedicar totalmente ao clube.

Finanças. Candidato derrotado à vice-presidência na eleição da semana passada (concorreu na chapa de Décio Perin), Celso Bellini é o novo diretor financeiro do Palmeiras. Curiosamente, na eleição de 2011, ele havia concorrido à vice-presidência como aliado de Paulo Nobre. / D.B.