Felipão adianta mais três nomes da lista final para Copa do Mundo

SÃO PAULO - A divulgação da lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo será feita em 7 de maio, mas o técnico Luiz Felipe Scolari já fala com naturalidade de nomes considerados certos no time que tentará o hexa. Nesta quinta-feira, durante evento em São Paulo, o treinador confirmou a presença dos zagueiros David Luiz e Thiago Silva e também do atacante Fred - ele já havia fito que o goleiro Julio Cesar disputará o Mundial. Esse quarteto deverá liderar o elenco no Mundial que começa a partir do dia 12 de junho.

No começo de sua palestra para estudantes de uma faculdade em São Paulo, Felipão havia explicado que além do capitão Thiago Silva, ele escolhe outros lideres que podem fazer a diferença para o grupo, tanto dentro quanto fora de campo. Perguntado então se já havia escolhido seus lideres, o treinador da seleção acabou citando outros três jogadores que terão presença certa na Copa do Mundo, além do capitão Thiago Silva. "Meus escolhidos como outros líderes são David Luiz, Julio Cesar e Fred. Eu já os havia escolhido e venho conversado um pouco mais com eles em algumas viagens", disse.

Ao comentar sobre a disputa da Liga dos Campeões, o treinador nacional também indicou que, além de David Luiz, Oscar, Willian e Ramires devem ser convocados. Ele revelou sua preferência para que o Chelsea, clube do quarteto brasileiro, seja eliminado pelo Atlético de Madrid nas semifinais. "Para nós, era bom que o Atlético passasse pelo Chelsea, porque eu teria quatro jogadores descansados."

SETE

Desse modo, a lista ainda não revelado de Felipão teria Julio Cesar, Thiago Silva, David Luiz, Fred, Ramires, Willian e Oscar. Felipão explicou que já tem a relação pronta e que agora só espera ver se acontece algum problema de última hora para fechá-la definitivamente. "Não tenho nenhuma dúvida na lista, mas vou esperar o fim de todos os campeonatos. De repente, pode ter algum problema, como o Henrique (zagueiro do Napoli) que se acidentou de carro."

O treinador da seleção brasileira, porém, garantiu que ninguém da comissão técnica e da CBF teve acesso aos nomes que ele escolheu. "Nem mesmo Parreira (coordenador-técnico), Murtosa (auxiliar) ou o presidente (José Maria Marin) sabem. Não existe segredo para duas pessoas, mas não teremos grandes novidades dentro dos 23. É possível que vocês acertem 22 nomes", afirmou.

NEYMAR

Felipão aproveitou o dia para defender novamente o atacante Neymar, machucado, e que foi alvo de críticas na Espanha. Felipão avaliou que o jogador sofre com o momento difícil do Barcelona. "Na seleção, ele vai ser bem recebido. A minha análise do Neymar é bem diferente da que alguns críticos espanhóis têm. O momento do Barcelona é ruim e não dele, é um clube que também tem alguns jogadores como Piqué e Puyol. No Brasil, as características de jogo são diferentes", disse.

No evento Futebol, Psicologia e Produção de Conhecimento, na Universidade São Judas Tadeu, Felipão também garantiu não estar preocupado com a situação do volante Paulinho, que agora vem sendo utilizado fora da sua posição no Tottenham. "Gosto quando o treinador põe o Paulinho em outra função porque é melhor para montar o elenco", disse sobre o volante, que nos últimos tempos é escalado como meia pelo técnico Tim Sherwood.

Não serie demais afirmar então que a lista de sete de Felipão sobre para nove, com as inclusões de Neymar e Paulinho.