Felipão adianta que convocação poderá ter 'novidades'

RIO - Após uma reunião de trabalho com a comissão técnica da seleção brasileira, nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio, Luiz Felipe Scolari deu uma rápida declaração ao site da entidade. E adiantou que a sua próxima convocação, prevista para o dia 11 de fevereiro, poderá ter "algumas novidades".

A próxima convocação de Felipão será para a disputa do amistoso contra a África do Sul, marcado para acontecer no dia 5 de março, em Johannesburgo. E servirá como último teste antes dele definir o grupo que levará para a disputa da Copa do Mundo. Por isso, o treinador deve apresentar novidades.

"Estamos trabalhando na observação de jogadores tendo em vista a convocação para o jogo contra a África do Sul. Posso adiantar que a relação de convocados para este jogo poderá ter algumas novidades", avisou Felipão, que pretende anunciar a sua lista para a Copa no dia 7 de maio.

Nesta quarta-feira, Felipão teve reunião com o coordenador Carlos Alberto Parreira, o auxiliar Flávio Murtosa Teixeira e o analista de desempenho Thiago Larghi. Eles também aproveitaram a oportunidade para assistir pela tevê ao jogo entre Tottenham e Manchester City, válido pelo Campeonato Inglês.