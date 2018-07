Felipão aposta em seu trio de estrangeiros no Palmeiras

SÃO PAULO - Com um início de temporada irregular, o Palmeiras aposta suas fichas nos estrangeiros. A expectativa em cima do trio Valdivia (chileno), Barcos (argentino) e Román (paraguaio) no clube é enorme. Eles são as apostas de Felipão para dar lastro ao time.

A expectativa maior está em Valdivia e Barcos. Sem a presença do chileno, o Palmeiras fica ainda mais dependente da bola parada de Marcos Assunção. Com o Mago, o time ganha criatividade e a velocidade de seus dribles e passes. A presença de Barcos, que deve ser apresentado na quinta-feira, mas deve estrear semana que vem, é tida como fundamental, já que ele é um atacante de área que pode marcar muitos gols de cabeça em passes de Assunção e ainda ser um parceiro nas jogadas do Mago.

No passado, Valdivia sofreu com sucessivas lesões. Neste ano, ele estreou bem, sendo o destaque contra o Bragantino, mas, após levar uma pancada no tornozelo direito em um jogo contra a Portuguesa, desfalcou o time na terceira rodada, diante do Catanduvense. Ele se recupera bem e são grandes as chances de voltar amanhã, contra o Mogi.

Quanto a Barcos, o jogador está bem fisicamente e não deve demorar muito para entrar no time. Treina há uma semana com o elenco e ontem foi para Assunção, no Paraguai, tirar seu visto de trabalho. Deve chegar ao Brasil hoje ou amanhã, mas dificilmente vai jogar domingo, contra o Santos. Barcos foi o destaque no único coletivo em que participou ao marcar três gols.

Quanto a Román, o jogador paraguaio chega com o intuito de recuperar o moral, já que saiu do River Plate sendo apontado como um dos responsáveis pelo rebaixamento da equipe. O zagueiro chega com o aval de Felipão e a tendência é que nos próximos jogos consiga uma vaga entre os titulares.