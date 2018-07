Felipão apresenta comissão técnica

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari e o coordenador Carlos Alberto Parreira anunciam hoje os integrantes da nova comissão técnica da seleção brasileira. Carlos Pracidelli, como antecipou o Estado na edição de ontem, voltará a ser o preparador de goleiros depois de ter trabalhado com Felipão na Copa do Mundo de 2002.

Para o cargo de preparador físico, será confirmado o nome de Paulo Paixão, que trabalhou com Felipão no Grêmio e Palmeiras e está atualmente no Internacional de Porto Alegre. Pelo menos mais dois profissionais serão anunciados hoje.

Nos pronunciamentos anteriores, Felipão descartou surpresas na sua comissão técnica na CBF. Do novo grupo apenas quatro profissionais devem ser contratados. Outros, como Paixão e Pracidelli, serão prestadores de serviço e poderão acumular o trabalho na CBF com funções em clubes. A medida é praxe na entidade. Na comissão técnica de Mano Menezes, por exemplo, o preparador físico Carlos Neves e o preparador de goleiros Francisco Cersósimo dividiam a função na seleção com o trabalho no Atlético-MG.

Hoje, Felipão e Parreira também fazem uma reunião de planejamento para definir as próximas etapas do trabalho da nova comissão técnica. A reestreia de Scolari no comando da seleção será no dia 6 de fevereiro, em amistoso contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres. O duelo abrirá as comemorações pelos 150 anos da Associação de Futebol da Inglaterra.

Jogo contra a pobreza. Os planos de Felipão para os próximos jogos da seleção brasileira serão apresentados hoje em Porto Alegre, durante a entrevista coletiva do Jogo contra Pobreza, amistoso promovido pelos ex-jogadores Ronaldo e Zidane que faz parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da ONU. Ronaldo e Zidane são embaixadores da entidade e pretendem mobilizar o público no combate à pobreza.

O jogo será realizado na Arena do Grêmio, hoje, às 21horas. Esse será o primeiro evento depois da inauguração da arena. Os 60 mil ingressos colocados à venda estão praticamente esgotados - restam apenas camarotes.

Mais de 170 jornalistas, de oito países diferentes foram credenciados para o jogo. Antes - e durante a partida - a ONU pretende arrecadar mais esforços em prol da causa.

"É a primeira vez que esse evento está sendo realizado na América Latina, o que representa uma realização importante para uma arena que acabou de ser lançada. Será um grande momento para todos nós", diz Eduardo Pinto, presidente da Arena Porto-alegrense.

Craques. Na equipe dos "Amigos do Ronaldo", que será dirigida por Carlos Alberto Parreira, já estão escalados Neymar, Paulinho, Dida, Zico, Bebeto, Romário, Roberto Carlos, Serginho, Júnior Baiano, Djalminha, Lucas, Juninho Paulista e Zinho.

No time "Amigos de Zidane", comandado por Luis Felipe Scolari, também vão entrar em campo craques do presente e do passado como Riquelme, Loco Abreu, Deco, Sorín, Karembeu, Gamarra, Michel Salgado, Falcão, Ljunberg, Jardel, Emerson e Diego Cavalieri.

O árbitro da partida será o italiano Pierluigi Colina, que apitou a final da Copa do Mundo de 2002, na qual o Brasil conquistou o pentacampeonato.