Felipão começa a planejar 2013

Por várias horas, o novo comando da seleção se reuniu ontem na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a fim de dar início ao planejamento de 2013 e de discutir nomes para a comissão técnica. Foi o primeiro encontro de trabalho de Luiz Felipe Scolari, seu auxiliar, Flávio Murtosa, e o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

Eles não deram entrevista e só permitiram imagem para o site da entidade. Uma nova reunião está marcada para hoje. Felipão e Parreira só querem anunciar os novos contratados da comissão depois do aval do presidente da CBF, José Maria Marin, que deve ouvir seu vice, Marco Polo del Nero, antes de dar sinal verde.

Ontem, o médico José Luiz Runco disse que não foi comunicado de sua dispensa da seleção quando da demissão do técnico Mano Menezes há duas semanas. Na oportunidade, a direção da CBF informou que toda comissão técnica estava demitida.

É bem provável que Felipão e Parreira, que já trabalharam com Runco na seleção, entre 2002 e 2006, levem o nome dele para a aprovação de Marin. Runco chefia a equipe médica da seleção brasileira desde 1999, foi campeão mundial com Felipão em 2002, e é um homem de confiança do ex-presidente da entidade, Ricardo Teixeira.

Ontem, no momento em que se reuniam na sede da CBF, Felipão, Murtosa e Parreira ficaram sem luz por pelo menos três horas. Eles almoçaram no local e deixaram o prédio direto pela garagem no subsolo do edifício.