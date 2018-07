Felipão confia em recuperar C. Alberto

A contratação de Carlos Alberto não era um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. Pelo contrário, o comandante palmeirense não gostaria mais de trabalhar com jogadores "bad boys". Sem a chegada de seus "camarões", o treinador aceitou a contratação e garante colocar o jogador na linha, em evidência apenas pelo futebol, como fez com Djalminha na seleção brasileira.

Carlos Alberto - deve ser apresentado amanhã - chega prestigiado pela direção por ter personalidade e saber lidar com a pressão. Os palmeirenses não aguentam mais os seguidos vexames da equipe e cobram reforços de qualidade e títulos.

Mas sem cadeira cativa. Terá de mostrar ao técnico que pode iniciar a temporada como titular. Sonho da direção do clube desde maio de 2011, sua contratação já tinha sido vetada por Felipão na época.

Ciente de que sua imagem anda arranhada pelos recentes episódios de briga com técnico (como fez com Renato Gaúcho, no Grêmio), aparição em baladas e muitas contusões, Carlos Alberto conversou com Felipão por telefone e garantiu que não dará trabalho e que será um bom profissional no Palmeiras.

Depois do episódio com Kleber, na temporada passada - afastou o jogador depois de desentendimentos -, Felipão havia se convencido que não valia a pena contar com jogadores de temperamento forte e que costumam aparecer mais pelo que faz fora dos gramados.

Terá a difícil missão de recuperar um jogador que passou 20 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro ausente pelo Bahia, por causa de sérias lesões, e que quando jogou, não anotou um gol sequer e nem ao menos deu uma assistência para gol.

Garantia. Responsável pela contratação, após ouvir a indicação do pastor Gilson Mastrorosa, o diretor de futebol Roberto Frizzo garante que não haverá problema ao treinador. "Ele amadureceu", defende o dirigente, jurando que Carlos Alberto vem focado apenas em ajudar.

Felipão não foi ouvido na contratação, mas se rendeu. Porém, com uma condição: não admitirá atos de indisciplina. Foi assim com Kleber no ano passado - liderou uma greve dos atletas - e antes da conquista do pentacampeonato em 2002 com Romário e Djalminha.

Felipão apostava muito em Romário, seu capitão no primeiro jogo pela seleção, mas que acabou banido por deixar a concentração e depois peitá-lo, assim como o auxiliar Flávio Murtosa. Djalminha também perdeu aquele Mundial. Depois de recuperar espaço no futebol com Felipão, desferiu uma cabeçada no técnico do La Coruña, Javier Irureta.

Carlos Alberto será a última aposta. Ganhou voto de confiança do treinador e também do goleiro Deola, que o elogiou.

"É um jogador diferenciado, que a qualquer momento pode decidir. Tem nome e nos ajudará numa posição que estamos precisando", disse Deola.