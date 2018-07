Felipão critica Fred e desafia a torcida

Luiz Felipe Scolari voltou a criticar a arbitragem ontem, vociferou contra o atacante Fred e contra as organizadas palmeirenses.

O técnico estava especialmente chateado com a torcida que xingou Luan e vaiou Marcos Assunção. "Sou eu que escalo, sou eu que coloco para jogar. Se quiserem tomar atitude mais enérgica, que venham falar comigo", falou. "Eu passo todo dia pela Avenida Pompeia (em São Paulo). Não tenho medo de nada."

Ao dizer que aceitava a derrota ("não fizemos gols"), o treinador demonstrou insatisfação com a condução da partida por Heber Roberto Lopes e com o gramado do estádio. "Não vou falar sobre isso, mas o Fred manda na arbitragem em qualquer lugar do Brasil. Mete o dedo na cara e ninguém o expulsa. Vai continuar mandando", acusou.

O treinador ainda elogiou a disposição de Valdivia e disse que o chileno deve melhorar nos próximos jogos. "Vamos fazer um trabalho específico e ele vai melhorar seu rendimento. Hoje ele foi melhor do que poderíamos exigir para um primeiro jogo (depois que voltou)."