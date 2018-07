Felipão descarta Marcos e confirma Valdivia

"Se for para sofrer alguma dificuldade no futuro, ele não vai jogar", disse ele. "Nos treinos, tem se saído bem, com 50% a 60% do seu potencial. Do jeito que está evoluindo, em 7 ou 8 dias poderá voltar." Valdivia foi confirmado por Felipão, que espera por Pierre e Maurício Ramos.

O principal problema do Palmeiras para o clássico está nas laterais, com a suspensão de Gabriel Silva e de Márcio Araújo, que tem atuado improvisado no lugar do machucado Vitor, na direita. O clube tenta reverter um dos cartões recebidos por Márcio Araújo com a alegação de que foi aplicado incorretamente.

Jogo de ida em Minas. A Conmebol anunciou ontem as datas dos duelos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG será nos dias 27 de outubro, em Minas, e 10 de novembro, em São Paulo.