Felipão diz que goleada sobre o Internacional é 'ápice da carreira'

Campeão da Copa do Mundo de 2002 à frente da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari classificou a goleada do Grêmio sobre o Internacional, no dia do seu aniversário, como o "ápice" de sua carreira. A vitória por 4 a 1, no domingo, levou o Grêmio para a terceira colocação da tabela, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.

"Foi o ápice da minha carreira, a coroação, algo que eu nunca achei que ia acontecer, vencer um Gre-Nal pelo Grêmio, o time do meu coração, no meu aniversário, e ainda por 4 a 1", afirmou o treinador, que completou 66 anos no domingo. De quebra, o Grêmio superou o Inter na tabela. O arquirrival agora ocupa apenas o sexto lugar, fora do G4.

Para Felipão, o triunfo confirma a reação da sua equipe na temporada e dá força para seguir à frente da equipe, ainda se recuperando do vexame sofrido na Copa do Mundo no Brasil. "Eu devolvo ao Grêmio a possibilidade de eles acreditarem no trabalho que está sendo feito", declarou o treinador, alvo de inúmeras críticas após o 7 a 1 diante da Alemanha, na semifinal do Mundial.

Após a goleada no Gre-Nal, o técnico fez questão de destacar a evolução do Grêmio no Brasileirão. "A vitória volta a dar confiança a todo torcedor. Nosso time vem numa crescente principalmente de pontos. Estávamos em 11º quando eu cheguei. No bolo que sempre falei que queria estar. Dá uma confiança", afirmou Felipão.

Com 57 pontos, o time gaúcho está a 10 do líder Cruzeiro e cinco do vice-líder São Paulo. No entanto, está empatado com a mesma pontuação de Atlético-MG, quarto colocado, e Corinthians, no quinto posto. Por essa razão, poderá deixar o G4 em caso de tropeço na próxima rodada, quando enfrentará o desesperado Criciúma, fora de casa - a equipe catarinense ocupa a lanterna da tabela.