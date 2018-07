Felipão é atingido por um rádio jogado pela torcida Felipão sofreu com a ira da torcida do Goiás, irritada com o gol anulado nos acréscimos. Ao fim do jogo, enquanto dava entrevista, o técnico foi atingido por um rádio. Após reclamar e xingar parte da torcida, ele apressou os jogadores a entrar no vestiário. "Entrem vocês que eles (torcedores) são covardes", falou.