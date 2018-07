Felipão e Luxemburgo, meros coadjuvantes

O caso Kleber é o principal assunto que move a partida de hoje, mas outros personagens estarão no Pacaembu.

Afinal, Ronaldinho Gaúcho também esteve na mira do Palmeiras, que chegou a dar o acordo como certo, e o seu destino final é conhecido por todos.

Acostumados com a fama de protagonistas, os treinadores hoje viraram coadjuvantes, devido às confusões entre seus clubes.

Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, aliás, têm mais semelhanças do que apenas o rico currículo e os altos salários. Eles têm seus nomes gravados na história do Palmeiras e são os últimos treinadores vitoriosos no clube. Hoje eles se reencontram no Pacaembu para tentar manter a boa fase de seus times.

A Taça Libertadores de 1999 foi a última grande conquista alviverde, comandada por Felipão. Após anos de fracassos, o time levantou o caneco estadual em 2008, com Luxemburgo. Desde então, a equipe coleciona novas frustrações.

Felipão, porém, tenta tirar o status que ele e agora seu amigo Luxemburgo possuem no Palmeiras.

"Aqui também passaram outros grandes técnicos, não apenas nós dois", falou. "Ganhamos (títulos) porque tivemos oportunidades de montar time bons e tínhamos um grupo com excelente qualidade."

O palmeirense lembra que já teve muita discussão com Luxemburgo no passado, mas que as diferenças entre eles já ficaram para trás. "Hoje somos amigos", garantiu.

A partida também marcará o reencontro de Felipão com Ronaldinho Gaúcho. "Ele está numa boa fase", elogiou.