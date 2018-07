Felipão elogia Japão, mas diz: 'Derrota seria horrível' Adversário da seleção brasileira na estreia da Copa das Confederações, o time do Japão foi elogiado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão lembrou o fato de os japoneses serem a primeira equipe classificada para a Copa do Mundo de 2014 e apostou que o rival não vai se fechar na retranca para enfrentar o futebol pentacampeão do mundo.