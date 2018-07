Felipão envelhece a 'família Scolari'

Para remontar a "família Scolari", Felipão recorreu a dois velhos conhecidos em sua primeira convocação desde o retorno à seleção brasileira, anunciada ontem, no Rio: o goleiro Julio Cesar, do Queens Park Rangers, e o meia Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, que não eram chamados havia quase um ano. Apesar de manter a base de seu antecessor, Mano Menezes, o técnico deixou Kaká fora da lista para o amistoso contra a Inglaterra, no Estádio Wembley, no dia 6. E convocou o zagueiro Dante, do Bayern de Munique, estreante na seleção aos 29 anos.

A última partida de Julio Cesar e Ronaldinho pela seleção ocorreu no dia 28 de fevereiro do ano passado, uma vitória sofrida sobre a Bósnia-Herzegovina por 2 a 1, conquistada graças a um gol contra nos acréscimos do segundo tempo. O goleiro falhou no gol bósnio e o meia teve uma atuação bastante discreta, tanto que foi substituído.

Depois do amistoso, os dois tiveram trajetórias semelhantes. Julio Cesar perdeu espaço na Internazionale e se transferiu para o modesto QPR, que luta para não cair no Campeonato Inglês. Na atual temporada, voltou a jogar bem. Ronaldinho, após rescisão polêmica com o Flamengo, transferiu-se para o Atlético. Terminou o ano como um dos melhores do Brasileirão.

Ontem, Felipão revelou que ligou para o goleiro. "Perguntei algumas coisas e disse que estaria observando seu desenvolvimento. E ele vem se portando muito bem." Ronaldinho, por sua vez, foi definido como craque pelo técnico. Felipão disse esperar muito dele e de Neymar: "Porque melhores do que eles poucos são". Mas deixou uma cobrança no ar: "Também quero comportamento, que tenham atitudes com a camisa da seleção dentro e fora de campo, que sejam responsáveis".

Sobre Kaká, Felipão não falou. Desde sua primeira passagem pela seleção, ele não responde às perguntas sobre quem está fora da lista de convocados.

Para a convocação, pesou a condição física dos atletas, já que os que atuam no Brasil estão em início de temporada. "Vamos jogar com uma seleção em que todos os atletas estão jogando em alto nível." Segundo Felipão, na próxima convocação, para os amistosos contra Itália e Rússia, em março, mais dois ou três jogadores que jogam no País deverão ganhar uma chance.

A boa condição física pesou para Dante conseguir a vaga - ele é titular absoluto do Bayern, que está em meio de temporada.

Em comparação com a última convocação de Mano, Felipão fez oito alterações. Ele manteve a base do meio de campo, com volantes que sabem sair para o jogo: Paulinho, Ramires, Hernanes e Arouca. "Temos atletas que se colocam defensivamente com menos ímpeto, mas saem mais para o ataque."

Apesar de elogiar o trabalho de David Luiz como volante no Chelsea, o treinador descartou, por ora, escalar o time com três zagueiros: "No início de jogo, não, mas durante as partidas pode ser uma alternativa."

Os integrantes da nova comissão acompanharam Felipão na hora de anunciar os convocados: o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira, o auxiliar Flávio Murtosa, o médico José Luiz Runco, o preparador físico Paulo Paixão, o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, o fisioterapeuta Luiz Rosan e o analista de desempenho Thiago Larghi.