Felipão exalta atuação brasileira na estreia com Japão

BRASÍLIA - A atuação segura do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Japão, neste sábado, no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), na partida de abertura da Copa das Confederações, empolgou o técnico Luiz Felipe Scolari. Para ele, se repetir essa atuação, a seleção brasileira pode encarar de igual para igual qualquer adversário do futebol mundial.

"Com essa vitória, agora temos a possibilidade de classificar mesmo se tivermos um tropeço. Mas o que mais me deixou satisfeito foi a evolução tática da equipe, e como os jogadores se comportaram desde o começo da partida. Assim, nós temos uma excelente equipe", comemorou Felipão, que já vê os jogadores fazendo em campo o que ele pede e trabalha nos treinos.

"A equipe evoluiu, os jogadores assimilaram taticamente o que foi trabalhado. Na parte tática, se continuarmos equilibrados, nossa equipe pode enfrentar qualquer adversário e ter condições de vencer", completou o treinador, acreditando que a seleção brasileira já está superando a desconfiança que tinha da torcida nos últimos tempos.

Felipão também destacou a boa fase do setor ofensivo da seleção brasileira, que marcou oito gols nas últimas três partidas - também teve os amistosos contra a Inglaterra (2 a 2) e a França (3 a 0). "São as chances bem aproveitadas. Ás vezes, não se consegue marcar tanto pela má pontaria. Os gols em profusão são motivo de alegria", disse.

O técnico acredita que o gol marcado por Neymar, logo aos dois minutos do jogo deste sábado, deu mais tranquilidade aos jogadores da seleção, e também aos torcedores. "A reação foi normal, desde que você faça um gol no inicio. Aí, a empatia da torcida é bem maior", avaliou Felipão. "Não me importo com aqueles que me chamam de nacionalista, o momento do Hino Nacional foi algo emocionante."

Durante a entrevista coletiva, o técnico da seleção brasileira só se esquivou das perguntas sobre as vaias para a presidente Dilma Rousseff antes do início da partida e também sobre os protestos nos arredores do Estádio Nacional de Brasília. "Só observo a parte técnica. Não sei o que aconteceu. Não vi e nem posso responder nada", encerrou Felipão.