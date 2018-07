Felipão exalta desempenho do time e Fred, mas ainda cobra evolução

SALVADOR - Com a voz rouca por causa das instruções que precisou passar de forma continuada no eletrizante jogo deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o técnico Luiz Felipe Scolari exibiu satisfação com o desempenho do Brasil na vitória por 4 a 2 sobre a Itália. Com o resultado, a seleção fechou a primeira fase da Copa das Confederações com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo A.

O comandante elogiou o desempenho do time e aproveitou para exaltar o atacante Fred, que fez dois gols depois de ter passado em branco nos confrontos diante de Japão e México. O treinador, porém, enfatizou que ainda é preciso melhorar, principalmente na questão defensiva, pois o ataque vem funcionando bem na competição, com nove gols em três partidas até aqui.

"Penso que a seleção tem, com esse resultado, a confiança necessária e adquire um pouco de mais de empatia com o nosso torcedor, mas temos de melhorar e não nos empolgarmos. Ganhamos o jogo de hoje (sábado) e estamos no caminho certo", disse Felipão, em entrevista para a TV Globo, no gramado da Arena Fonte Nova.

Scolari deixou claro que o Brasil ainda precisa mostrar evolução quando está em vantagem e tem de administrar o resultado favorável. "O padrão de jogo já está definido, mas algumas coisas temos de ajustar. Quando estamos na frente do resultado, temos de saber melhor como nos portar atrás", analisou.

Já ao falar sobre Fred, o técnico da seleção minimizou o fato de que o atacante não balançou as redes nas duas primeiras partidas desta Copa das Confederações e lembrou que, sob seu comando, o jogador do Fluminense tem uma ótima média de gols.

"Acho que ele jogou seis ou sete jogos comigo e fez seis ou sete gols. Não sei qual treinador quer mais do que isso. Alguns que não gostem do Fred podem não simpatizar com ele, mas para mim está ótimo", ressaltou.