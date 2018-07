Felipão fará a convocação para Copa no dia 7 de maio

RIO - A CBF divulgou nesta quarta-feira a programação da seleção brasileira até a disputa de uma eventual final da Copa do Mundo, programada para acontecer em 13 de julho do ano que vem. Pelo cronograma divulgado, o técnico Luiz Felipe Scolari marcou para o dia 7 de maio a convocação dos 23 jogadores que vão defender o Brasil no Mundial.

Antes da convocação para a Copa, a seleção brasileira fará apenas um amistoso, já previamente marcado, contra a África do Sul. Será no dia 5 de março, em Johannesburgo, sendo que a divulgação da lista de jogadores para esse jogo está prevista para 12 de fevereiro. Na ocasião, Felipão pretende fazer os últimos testes para definir o grupo.

A apresentação dos jogadores para a disputa da Copa foi marcada para 26 de maio, quando o grupo já começa os três primeiros dias de exames médicos e avaliações físicas. Depois disso, Felipão parte para os treinamentos. Antes da estreia no Mundial, a previsão é de que o Brasil dispute dois jogos-treino, contra adversários ainda indefinidos.

A estreia brasileira na Copa será no dia 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Ainda pela primeira fase do Mundial, na qual aparece como principal favorito no Grupo A, o Brasil também jogará com México, em 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza, e com Camarões, em 23 de junho, no Estádio Nacional, em Brasília.