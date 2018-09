Felipão fecha treino e não indica titulares do Palmeiras contra a Chapecoense

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a preparação para o duelo contra a Chapecoense, marcado para este domingo, às 19 horas, na Arena Condá, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe viajou para Chapecó ainda neste sábado.

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino tático, que foi fechado para a imprensa, e não indicou quem serão os titulares. Pelo desgaste físico do último duelo contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, na última quinta-feira, a tendência é de que Felipão escale apenas os reservas.

Felipão achou um segundo time e tem apostado nele para os duelos da competição por pontos corridos, a não ser quando não há jogos no meio de semana pelos torneios de mata-mata. Na equipe deste domingo, é possível que Felipe Melo e Deyverson, expulsos no confronto da Libertadores, sejam titulares.

Os desfalques são o lateral-direito Marcos Rocha, com dores no joelho, e os meias Guerra e Gustavo Scarpa. O primeiro está em transição física e o segundo se recupera de uma inflamação no calcanhar. Não há ausências por suspensão.

A equipe alviverde tem 37 pontos e tenta a vitória em Chapecó para se aproximar dos líderes da competição. O time briga em três frentes. Além do Brasileirão, está nas semifinais da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores.