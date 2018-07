Felipão já tem seu time na cabeça

Luiz Felipe Scolari saiu dos amistosos contra Itália e Rússia com a maior parte do grupo de jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa das Confederações definida. Ele também já tem na cabeça nove dos 11 titulares e só vai mudar de ideia caso um deles se machuque, caia vertiginosamente de produção no clube em que joga ou então se surgir alguém que arrebente nas próximas semanas.

As dúvidas de Felipão estão no meio de campo e no ataque, mais especificamente em relação a um dos volantes e ao jogador que vai atuar inicialmente pelo lado do setor ofensivo.

O goleiro Julio Cesar; os defensores Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; o volante Fernando; o meia Oscar; e os atacantes Fred e Neymar estão com as camisas de titulares nas mãos neste momento e assim devem ficar até o evento-teste para a Copa do Mundo de 2014 que ocorre de 15 a 30 de junho. Pelo menos essa é a intenção no momento.

"O Felipão levou muita coisa em conta nesses últimos dias. Pensou, observou, estudou ainda mais a característica de cada jogador para se encaixar àquilo que ele pretende em campo e seu rendimento", disse uma pessoa que acompanhou de perto o giro por Genebra, local do 2 a 2 com a Itália na quinta-feira passada, e Londres, onde o time ficou no 1 a 1 com a Rússia anteontem. "E está encontrando o caminho."

Nesse trajeto, Hernanes, embora elogiado pelo treinador, pode ser preterido por Paulinho ou Ramires. Ambos não puderam participar dos amistosos por estarem contundidos. Mas terão de mostrar maior aptidão defensiva se quiserem pleitear lugar na equipe. Paulinho já disse que com alguns treinamentos consegue fazer o que Felipão quer.

A outra dúvida está na frente. Hulk foi mal contra a Itália, entrou bem contra a Rússia e agrada a Felipão por saber jogar pelos lados do ataque. Lucas, outro cortado dos amistosos por contusão mas que ganhou pontos por se juntar ao grupo em Londres por vontade própria, vai bem pelo lado direito.

Outras opções são Kaká, apesar de ter decepcionado e até mesmo irritado o treinador nos dois amistosos, e Ronaldinho Gaúcho. Mas aí ele teria de mexer na função de Oscar, deslocando-o para o lado direito do ataque, algo que não está convencido de que deva fazer como regra, mas, sim, como situação de jogo.

Depois do jogo com a Rússia, Felipão admitiu que "o grupo está mais ou menos fechado" para a Copa das Confederações - a convocação será em 14 de maio. Voltou a ressaltar, porém, que vai fazer observações nos jogos contra a Bolívia e Chile, em que só terá os jogadores de clubes brasileiros. Um dos que serão testados é o volante Jean, do Fluminense, mas na lateral direita. Diego Cavalieri também terá a chance de mostrar que pode ser reserva de Julio Cesar. E, se tudo sair como o planejado, Alexandre Pato será observado.