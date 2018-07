Felipão minimiza os desfalques do time

"Preciso trabalhar com o que tenho. Procuro valorizar o melhor dentro do grupo", explicou. "Gostaria de contar com todos os jogadores. Mas se o jogador não está participando, não está. Vou valorizar quem eu tenho participando", declarou.

A verdade é que o Palmeiras depende muito de jogadores como Kleber, Marcos e Marcos Assunção. A ausência dos três poderia desestabilizar o time. Por isso, Felipão vem pregando a contratação de reforços.

Mas ontem ele preferia elogiar os que entraram em campo. "Eu fico satisfeito quando aquele que está em campo mostra pelo menos força, espírito, dinamismo e vontade de ganhar", disse o treinador palmeirense.

No segundo jogo, contra o Cruzeiro, domingo em Sete Lagoas, o treinador poderá contar com a volta dos laterais Cicinho e Rivaldo. Lincoln e Wellington Paulista poderão ser as novidades.