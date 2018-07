Felipão: 'Não são só os outros que brigam para não cair'

SÃO PAULO - Felipão não escondeu a frustração após mais um tropeço do Palmeiras e admitiu que o rebaixamento preocupa. "A gente acha que só os outros times estão correndo risco de rebaixamento. Não são apenas eles que estão jogando a vida, somos nós", disse ele. "Precisamos de 3 pontos. E não estamos fazendo nada para conseguir estes 3 pontos."

Felipão ainda ficou indignado com o árbitro Alício Pena Júnior, que teria limitado seu trabalho em Barueri. "Não podia nem levantar o braço. Ou eles vão parar com isso, ou eu vou parar. A gente não pode dizer nada. Queria perguntar para ele qual é a diferença de ter ali o Felipe ou um outro treinador", reclamou.

Marcos Assunção, que voltou ontem após três partidas se recuperando de lesão no ombro, também estava muito abatido. "Estou com vergonha do que estamos fazendo", disse o volante.

Negociando com a Udinese, da Itália, o lateral-esquerdo Gabriel Silva nem entrou em campo ontem e foi liberado para viajar para a Europa e passar por exames médicos no novo clube.

Futebol ruim e briga. Mesmo com pouquíssimo público na Arena Barueri (apenas 7,5 mil pagantes), as duas torcidas conseguiram se envolver em confusão ontem. Palmeirenses e torcedores do Coritiba brigaram na chegada ao estádio.

Um ônibus com torcedores do Coritiba passou numa área reservada aos palmeirenses por engano, o que foi o suficiente para começar a confusão. A Polícia Militar precisou intervir com bombas de efeito moral para dispersar os baderneiros. Ninguém, no entanto, foi detido.