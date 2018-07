Felipão não tem pressa para escalar Wellington

A boa fase do time faz com que o treinador não tenha tanta pressa em colocar o reforço para jogar. "Como vou pôr o Wellington Paulista como titular quarta-feira se não o vi nem chutar uma bola?"" Se a equipe não estivesse rendendo bem, provavelmente o ex-cruzeirense entraria com ares de "salvador da pátria".

Fisicamente, Wellington Paulista está bem. Há menos de duas semana ele estava atuando pelo Cruzeiro. Mas Felipão dá de ombros para o fato.

"Uma coisa é jogar no Cruzeiro com o Pedro, Paulo, Juca ou o Mané, outra é jogar aqui no Palmeiras com o Manoel, Joãozinho e Pedrinho. Mas ele deve fazer parte do grupo e entrar no decorrer do jogo."