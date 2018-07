Felipão outra vez se irrita e não explica situação de Valdivia Após o jogo, Felipão outra vez se irritou com as perguntas sobre a situação de Valdivia. "Não vi nada disso, de a um minuto ele pôr a mão na coxa. É um problema que às vezes aparece mais cedo, outras vezes não. O negócio é ir jogando, não é só ele que pode sofrer com isso", disse o técnico. Diante da insistência dos jornalistas em esclarecer a questão, Felipão perdeu a paciência. "Que saco vocês, 18 (minutos) para mim está ótimo. Se forem 10 no próximo está bom. Vocês (jornalistas) estão de palhaçada. Entrevistem o médico", disse o treinador palmeirenses, antes de soltar um palavrão e deixar a entrevista coletiva antes do fim.