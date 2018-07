Felipão promete churrasco por gols

Em sua opinião, a equipe alviverde tem melhorado pouco a pouco. "Estou contente pela vitória e estamos caminhando bem. O Palmeiras é forte e muito sólido. Estamos no caminho certo", afirmou o atacante.

Sobre a promessa do jogador de marcar 27 gols na temporada, Felipão brincou. "Se ele fizer tudo isso de gol mesmo, nossa! Vai ter churrasco o mês inteiro para os atletas. É muito gol."

Se Marcos Assunção continuar com o pé tão calibrado quanto está neste ano, o argentino realmente conseguirá fazer muitos gols. Ontem, saiu do pé direito do volante duas assistências - para Artur e Barcos.

Ontem, o volante foi o mais ovacionado pelos torcedores, tanto que aos 31 minutos, quando foi substituído por Pedro Carmona, viu a maioria dos torcedores no estádio se levantar e aplaudir de pé sua atuação.

Além da torcida, os atletas também respeitam bastante o jogador de 35 anos, que se diverte com a situação. "Sou o mais velhinho, eles têm que me escutar. Eles me obedecem porque eu corro menos e eles se movimentam para me dar mais opção e, assim, criar mais chances."

Felipão respira aliviado por ter o volante no grupo e não se incomoda com o fato de sua equipe ser tão dependente das bolas paradas. "É situação de jogo. Quanto se tem um cobrador do nível do Assunção, não posso ficar lamentando. Tenho que usar isso mesmo" / D.B.