Felipão quebra cabeça para encaixar Wesley

A contratação do meia Wesley abre uma disputa que promete ser acirrada no Palmeiras e faz Luiz Felipe Scolari ter a famosa "boa dor de cabeça", uma vez que terá a disposição vários bons jogadores brigando por posição.

Talvez não de início, até para prestigiar quem vem jogando, mas claramente quando o novo reforço palmeirense estiver em condições ideais de jogo será o titular. Com isso, Márcio Araújo ou João Vitor, dois homens de confiança do treinador, deverá parar no banco de reservas.

Sem contar Luan, que deve estar recuperado de uma cirurgia no pé em meados de maio e também entra na disputa.

Com a lesão de Luan, Felipão montou formação tática pronta para receber Wesley. Em seu lugar atua João Vitor, que, por ter características parecidas a do novo reforço, poderia ser substituído sem a necessidade de grandes mudanças no time.

Mas acontece que o volante vive grande momento e chegou a ser apontado pelo treinador como o jogador mais importante taticamente para a equipe. Além de aparecer frequentemente no apoio ao ataque, ajuda a defesa.

Com isso, quem fica ameaçado é Márcio Araújo. Felipão já disse algumas vezes que gostaria de ver João Vitor em ação como primeiro volante, posição em que atua Araújo. Wesley já está inscrito no Estadual e pode estrear na quarta-feira, contra o Paulista.

A diretoria mantém a decisão de não confirmar o acerto com o jogador. Ela vai esperar o término da campanha para arrecadar fundos, que se encerra no domingo. Como o valor será muito aquém do esperado, o clube resolveu que não vai utilizar o dinheiro dos torcedores.