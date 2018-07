Felipão reedita as conversas informais com jornalistas Com uma cuia de chimarrão nas mãos, o técnico Luiz Felipe Scolari reeditou nesta segunda-feira um hábito da Copa do Mundo de 2002, quando se juntava aos jornalistas para ter uma boa resenha, não do seu time, mas da vida. Foi isso o que ele fez nesta manhã em Belo Horizonte, no hotel onde a seleção brasileira se concentra para a partida contra o Uruguai, marcada para quarta, no Mineirão, pela semifinal da Copa das Confederações.