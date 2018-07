Felipão revela que fará 'duas ou três' alterações na equipe

O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que deverá fazer entre uma e três alterações na equipe do Brasil que vai enfrentar a Holanda, neste sábado, às 17h, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, em Brasília. O treinador, porém, não disse em quais posições irá mexer, nem que são os atletas escolhidos para entrar.

"Vou mexer em uma ou duas posições, até porque tem jogadores que poderão dar sequência e jogaram pouco ou nem jogaram. Vou fazer uma ou duas colocações diferentes daquele time que iniciou o jogo contra a Alemanha", disse, indicando que deverá dar chance a garotos que têm perspectivas de jogar outras Copas. Assim, podem entrar no time nomes como Willian (25 anos), Bernard (21) e Henrique (27).

Segundos depois, Felipão mudou de ideia e disse que, por necessidade fará "essas duas ou três substituições". O treinador usou meias palavras para explicar que vai mexer taticamente, numa forma de neutralizar a Holanda.

"Uma substituição que devo fazer é porque entendo que a colocação de um jogador num determinado setor pode ser importante amanhã (sábado) e vou fazê-la também por gostar do comportamento desse jogador. Mas pela necessidade também da colocação desse jogador", explicou.

O treinador disse que, para ele, Robben é o craque da Copa e indicou que deverá fazer uma marcação especial sobre o jogador. Tanto que, nesta manhã, no treino realizado na Granja Comary, escalou Marcelo no lado direito do ataque para simular a atuação do principal jogador da Holanda, que cai por aquele lado e corta para dentro com a canhota.

Felipão também confirmou que Thiago Silva, que não participou do treino da manhã por estar com dores musculares, não é problema para a partida. Neymar, assim, é o único desfalque certo da seleção para brigar pelo terceiro lugar.