Felipão se irrita com vazamento de notícias Uma das coisas que mais irrita Luiz Felipe Scolari é ler em algum jornal o interesse do Palmeiras em determinado jogador. Sem saber como as informações vazam no clube - e quem é a pessoa que passa para a imprensa -, o treinador resolveu não tocar mais neste assunto. "Não falo mais sobre jogador aqui no Palmeiras. Até porque, assim que comentamos, já ficam sabendo a 30 km de distância."