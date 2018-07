Felipão se irrita sobre local do próximo jogo Depois da vitória sobre o Mirassol, o Palmeiras já começou a pensar no próximo desafio, um pouco mais complicado: o Corinthians. E os atletas torcem para que a diretoria consiga tirar o jogo do Pacaembu. "Seria legal jogar no interior", admitiu Kleber. "Aqui (Pacaembu), queria ou não, é a casa dos caras."