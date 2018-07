Felipão se queixa dos desfalques por contusão

À medida que a temporada vai chegando ao fim, os times vão perdendo jogadores. E no Palmeiras não é diferente. Depois do jogo de ontem, o técnico Luiz Felipe Scolari lamentava os desfalques da equipe. "Já não é nem mais questão de dar prioridade a esse ou aquele campeonato. Tudo vai depender de quantos jogadores poderei ter. Contra o Corinthians, domingo, nem sei se terei 14 ou 16 jogadores", disse.

Além dos problemas de contusões e suspensões, Felipão também tem de contornar outro problema, o cansaço dos jogadores, que disputam duas competições. Na quarta-feira (contra o Universitario, na Arena Barueri) teremos de lutar para passar à próxima fase. Vamos ver com quantos poderei contar."

Quanto ao jogo de ontem, Felipão fez elogios ao Ceará. "Pelo que fizemos, o empate foi um resultado justo", afirmou.

A boa notícia é a volta de Marcos aos treinos com bola. Mas Felipão não quer antecipar a volta do goleiro titular. "Não vamos acelerar nada. Vamos acompanhar a evolução do Marcos, foi apenas o primeiro treino."