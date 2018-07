LeBron lava a alma com título do Heat LeBron James tirou dos ombros um peso equivalente ao da American Airlines Arena, ginásio do Miami Heat, na noite de quinta-feira. Com a vitória por 121 a 106 sobre o Oklahoma City Thunder, a equipe da Flórida fechou por 4 a 1 a série final da NBA e o astro finalmente deixou para trás a fama de se encolher nos momentos decisivos.