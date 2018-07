Felipão vai ficar no 'arroz com feijão' no Palmeiras

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari anda meio calado. Com o time treinando mais fisicamente nestes primeiros dias de trabalho, ele realmente não tem muito o que fazer em campo. O treinador, no entanto, procura também evitar as entrevistas. Afinal, a promessa de um Palmeiras forte e competitivo ainda não saiu do papel e ele já se conforma em seguir "comendo arroz e feijão".

Felipão é o único treinador dos grandes clubes de São Paulo que ainda não falou com a imprensa - Tite e Emerson Leão já "estrearam" no ano pelo Corinthians e São Paulo, respectivamente. A expectativa era que o técnico palmeirense falasse hoje, mas ele recuou. Em vez disso, o clube apresentará o zagueiro paraguaio Adalberto Román.

A tão esperada entrevista de Felipão está marcada apenas para amanhã, após o amistoso contra o Ajax, às 17 horas, no Pacaembu. E depois ninguém sabe quando falará de novo. Como está suspenso nos três primeiros jogos do Campeonato Paulista (por ter insinuado que sua equipe foi roubada na semifinal do Estadual do ano passado, contra o Corinthians), e o time deverá ser comandado em campo pelo auxiliar Flávio Murtosa, o treinador deverá seguir longe dos holofotes da imprensa.

Felipão esperava contratações de peso para 2012. Elas não vieram. A amigos, recentemente, chegou a dizer que "o jeito vai ser continuar comendo arroz e feijão esse ano". No final do último Campeonato Brasileiro, o treinador havia dito que já estava cansado do arroz e feijão e esperava comer camarão na nova temporada.

A lista de reforços que Felipão passou para a diretoria no ano passado era extensa, com mais de 12 nomes. "Tem de ser assim pra fechar com uns 3 ou 4", dizia o treinador na época. Até agora, três jogadores chegaram ao clube, mas nenhum deles é o "camarão" tão sonhado pelo treinador.

Além de Román e o lateral-esquerdo Juninho, Daniel Carvalho é o outro atleta adquirido. Felipão já havia falado do seu nome no ano passado, porém não esperava que o meia-atacante fosse a principal contratação da equipe. Afinal, a promessa era outra, a de formar uma forte equipe para acabar com o jejum de títulos.

Em entrevista ao Estado em dezembro (aliás, a última vez que falou com a imprensa), Felipão já havia mandado seu recado para a diretoria e dito que não andava muito otimista com o andamento do planejado para 2012. Quase dois meses depois, praticamente nada mudou.

Com pouco dinheiro em caixa, a diretoria sofre para trazer jogadores - o argentino Ariel, do Racing, por exemplo, continua na mira do clube, que admite não ter grana para pagar à vista o que precisa. E o treinador, mesmo insatisfeito, trabalha com o que tem em mãos - e fica sonhando que Arnaldo Tirone consiga mais algum jogador.

Neste sábado, Felipão terá o primeiro desafio de 2012, contra o Ajax. Fora de forma, Daniel Carvalho não estará no Pacaembu.