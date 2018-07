Felipão vai ter de mudar a equipe

Luan e Assunção deixaram a partida de domingo, no empate com o Vasco por 1 a 1, reclamando de dores na coxa direita.

O caso do atacante é mais grave e ele já está descartado para o próximo jogo, podendo ficar mais de um mês parado - vai passar por exames hoje para saber a gravidade da lesão.

Já Assunção foi submetido a exames na coxa ontem, mas ainda não sabe se poderá atuar na quinta-feira. "Temos de esperar o resultado para saber se foi apenas uma pancada ou uma lesão", explicou o médico Otávio de Vilhena.

No treino de ontem, Valdivia correu em volta do gramado e fez um trabalho físico separado dos companheiros, mostrando estar recuperado das dores no joelho direito. "Ele está correndo no campo", limitou-se a dizer Vilhena.

A questão do chileno nem é tanto médica. Como ainda não definiu seu futuro após o sequestro relâmpago que sofreu, a questão é saber se ele realmente quer continuar no Palmeiras. E Felipão não vai escalar ninguém que tenha essa dúvida.

Sem Luan, o treinador deve dar mais uma chance a Mazinho, que vem jogando bem - ele marcou contra o Vasco, domingo, e semana passada contra o Grêmio. Caso Valdivia e Marcos Assunção não joguem, a tendência é que Daniel Carvalho siga na armação e Márcio Araújo retome sua vaga no meio.

O esquema com dois zagueiros e Henrique avançado como volante deve ser mantido, já que o time tem vantagem de dois gols.